Более 88 тысяч авто проехали в Подмосковье по трассе М-12 в первые дни после открытия

Новая трасса от Москвы до Арзамаса сразу же стала популярной среди водителей. Уже в первые два дня после открытия по ней проехали более 88 тысяч автомобилей.

Самое большое количество авто зафиксировано на участке от Москвы до Электроуглей – 26 тысяч в сутки. Об этом сообщил региональный Минтранс со ссылкой на «Автодор». Также отмечается рост трафика более чем в 2,5 раза на открытом в сентябре прошлого года участке М-12 от ЦКАД до Орехова-Зуева.

Строительство скоростной дороги М-12 продолжается в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Открыть трассу Москва — Казань на всем протяжении планируется в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина одежды и алкоголя.