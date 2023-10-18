В подмосковной Балашихе активно возводится новый жилищный комплекс

Как отмечает Министерство жилищной политики Московской области, первая очередь застройки микрорайона включает в себя четыре корпуса высотой до 17 этажей. Проектом предусмотрено создание собственной социальной инфраструктуры, в которую входят детский на 250 мест, школы на 1230 мест, а также поликлиники. На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, пекарни, пункты услуг, аптеки..

Территория будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Появятся детские игровые и спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха. Для автомобилей предусмотрены парковки. Девелопер проекта — ГК «Гранель».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.