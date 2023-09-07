Жители подмосковного Раменского смогут сами выбрать формат возмещения ущерба от разрушений БПЛА

У жителей Раменского будет выбор относительно устранения повреждений жилья от падения беспилотника. Об этом заявил глава городского округа Николай Ханин.

Руководитель муниципалитета провел обход домов по улице Десантной, пострадавших от взрыва. По его словам, у людей будет выбор — устранить повреждения жилья силами администрации или получение денежной компенсации. Это касается как личного, так и общего имущества. Информация по материальному ущербу уточняется.

Напомним, в четверг в 3 часа 40 минут в Раменском силами ПВО был уничтожен беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля.

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