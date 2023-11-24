В подмосковной Электростали активно ведутся работы по благоустройству

В округе Электросталь за последние пять лет выполнен большой объем работ по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Как отмечает глава ведомства Михаил Хайкин, сразу несколько территорий обрели новое дыхание. В первую очередь, лесопарк «Авангард», набережная пруда в центре города и другие. Созданы пешеходная зона на улице Корешкова возле храма, парк «Восточный» с зонами для волейбола, настольного тенниса, сценой для концертов.

В сентябре 2023 года завершились работы по благоустройству сквера перед зданием МФЦ. На одном из участков, примыкающих к площади, установили городские качели, открыли кафе. Территория была дополнительно озеленена. Здесь установлены новые скамьи и урны, проведено освещение и видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что дорожные службы за ночь очистили от снега более 12 тысяч километров дорог Подмосковья.