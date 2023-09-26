В подмосковной Верее благоустроили старинную площадь

В самом маленьком городе Подмосковья Верее (Наро-Фоминский городской округ) завершено благоустройство главной площади вокруг Торговых рядов. Это — центр притяжения горожан и многочисленных туристов.

Торговые ряды в Верее — единственный сохранившийся в Московской области образец конца XVIII - начала XIX века. В 2020 году на площади провели реновацию покрытия, воссоздали тротуары, провели озеленение, установили комфортные лавочки. Площади вернули исторический облик. В итоге пространство объединило памятники архитектуры — здание администрации, исторический музей и торговые ряды.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нанесли разметку на 120 дорогах, отремонтированных по нацпроекту.