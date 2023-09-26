В Подмосковье нанесли разметку на 120 дорогах, отремонтированных по нацпроекту

Подмосковный Минтранс сообщил, что на отремонтированных участках региональных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по нанесению разметки.

В настоящее время специалисты уже разметили 120 дорог с новым покрытием — это расстояние длиной более тысячи километров. Как отмечает заместитель председателя правительства - министр транспорта Московской области Алексей Гержик, работы полностью завершены в Жуковском, Коломне, Королеве, Протвине, Пущине, Химках, Черноголовке и Шатуре.

До конца ремонтного сезона дорожным службам предстоит нанести еще около 900 километров дорожной разметки на 163 региональных дорогах.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.