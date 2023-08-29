ЦППК возобновляет льготный проезд для школьников и студентов

Школьникам и студентам Московской области вновь станут доступны льготы при поездках далее зоны «Пригород» МЦД и на других направлениях. Об этом сообщает подмосковный Минтранс со ссылкой на ЦППК.

Льгота начнет действовать в пятницу, в День знаний. Школьники и студенты на территории Москвы имеют право на льготный проезд на обычных поездах и экспрессах, в том числе — с предоставлением мест. В Московской области — в электропоездах 6000 нумерации.

Со всеми правилами льготного проезда школьников и студентов можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда — Льготы».

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе активно строят детские сады.