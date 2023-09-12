В подмосковном Красногорске идет активное строительство большого детского сада

В поселке Новый (городской округ Красногорск) строители возводят большой современный детский сад на 250 мест.

В настоящее время ведутся фасадные работы, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области. Проект реализуется в рамках государственной областной программы за счет средств бюджета.

Общая площадь трехэтажного здания составляет более 3,6 тысячи квадратных метров. Помимо групповых ячеек, в здании будут кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, на территории оборудуют игровые и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники.

Завершить строительство планируется до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что подмосковные леса покидают перелетные птицы.