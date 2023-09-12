В подмосковном Красногорске идет активное строительство большого детского сада
Фото: [Минстрой МО]
В поселке Новый (городской округ Красногорск) строители возводят большой современный детский сад на 250 мест.
В настоящее время ведутся фасадные работы, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области. Проект реализуется в рамках государственной областной программы за счет средств бюджета.
Общая площадь трехэтажного здания составляет более 3,6 тысячи квадратных метров. Помимо групповых ячеек, в здании будут кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, на территории оборудуют игровые и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники.
Завершить строительство планируется до конца 2023 года.
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