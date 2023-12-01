В подмосковном Красногорске решена проблема дольщиков ЖК «Опалиха»

Жилой корпус в красногорском жилищном комплексе «Опалиха» поставлен на кадастровый учет.

Благодаря оперативности подмосковного Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области 156 дольщиков теперь могут оформить квартиры в собственность сразу после вручения ключей и осуществить другие юридические действия.

Напомним, для решения проблемы жилого комплекса «Опалиха Парк» правительство Московской области привлекло инвестора ГК «Гранель». Девелопер взял обязательство достроить корпус № 1. Участникам долевого строительства корпусов № 2 и № 5 были предложены альтернативные варианты получения жилья.

Ранее сообщалось, что последний жилой дом сдали в эксплуатацию на территории подмосковного ЖК «Датский квартал».