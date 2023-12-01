Последний жилой дом сдали в эксплуатацию на территории подмосковного ЖК «Датский квартал»

Отмечается, что корпус № 2 общей площадью почти сто двадцать тысяч квадратных метров — последний из пяти корпусов ЖК. Его строительство началось весной 2021 году. Жилое здание переменной этажности поделено на 20 секций, в которых суммарно запроектировано почти полторы тысячи квартир.

«Проект близится к завершению. Сейчас мы готовим к сдаче в эксплуатацию торговый центр. Помимо этого, в активной стадии строительства находятся объекты социальной инфраструктуры — детские сады и школа, которые строятся администрацией муниципалитета в рамках госпрограммы», — рассказал директор проектов ГК ФСК Иван Бажин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новую школу на две тысячи мест в подмосковных Котельниках планируется открыть досрочно.