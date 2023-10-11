В подмосковном Подольске сильно сократится очередь в детские сады

Ход работ на одном из объектов на улице Вокзальной проверил Главгосстройнадзор Подмосковья. Строительство ведется по государственной областной программе. В настоящее время готовность объекта на площади более 3,6 тысяч квадратных метров специалистами оценивается в 60 процентов.

Воспитанниками дошкольного учреждения станут 250 детей в возрасте от года до семи лет — всего 12 групп. Часть ребят переведут в новый детсад из соседних дошкольных учреждений, где сегодня фактическая наполняемость составляет 120 процентов от проектной мощности.

Ранее сообщалось, что Мособлархитектура согласовала интерьерные решения детского сада, который возводят в Подольске.