Мособлархитектура согласовала интерьерные решения детского сада, который возводят в Подольске

Минималистический дизайн-проект будущего садика в Подольске разработан на основе утвержденных весной этого года методических рекомендаций по созданию интерьеров дошкольных учреждений. Об этом рассказали в Мособлархитектуре.

«Двухэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров дошкольное учреждение рассчитано на десять групп детей. Проект предусматривает создание светлых и просторных групповых с игровыми комнатами, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальные залы, медицинский и пищевой блоки», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Основа интерьера — стены нейтральных светлых оттенков, которые расширяют пространство и гармонично сочетаются с яркими цветными акцентами на стенах, дверях, мебели, в навигации и других декоративных элементах. Каждой детской группе назначен свой цветовой код — используются оттенки персикового, приглушенного желтого, василькового, нежно-голубого.

Кроме того, в отделке и мебели используется текстура натуральных материалов — дерева или его имитации в оттенке «вяз светлый» иди «древесная сосна», что добавляет интерьеру тепла и уюта.

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