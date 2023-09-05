В подмосковном Сергиевом Посаде после реконструкции открывается детсад

Дошкольное учреждение № 8 на улице Валовая в свое время было признано аварийным и вопрос о его ремонте долгое время оставался открытым. В итоге детсад в центре города было решено сохранить и изыскать средства на обновление.

В настоящий момент двухэтажная кирпичная постройка выглядит очень лаконично и современно: внешняя отделка выполнена в бежевом цвете, что прекрасно сочетается с коричневой кровлей. Рабочие завершают отделку входной группы и благоустройство территории.

Липа станет самым популярным деревом подмосковной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево»