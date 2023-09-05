Липа станет самым популярным деревом подмосковной экологической акции

В ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье на 250 участках будет высажена липа. Именно это дерево стало в регионе самым популярным в 2023 году.

Как отмечает зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, за липой следует клен — его высадят на 244 участках. На третьем месте рябина (228 участков). По-прежнему популярны спирея, кизильник, пузыреплодник, яблоня, груша, вишня, туя и барбарис. На лесном фонде традиционно будут высажены лесообразующие породы региона — сосна и ель.

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает всех жителей области и гостей региона присоединиться к акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая уже девятый год подряд проходит в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Ранее сообщалось, что знаменитый подмосковный фарфоровый завод начал сотрудничать с Китаем.