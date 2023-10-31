В подмосковных Бронницах создадут гостиничный комплекс с семейно-досуговым центром

В Бронницах появится гостиница на 40 номеров с элементами семейно-досугового центра.

Для реализации проекта компании ООО «РЕГИОН» без торгов был предоставлен дополнительный земельный участок. Как отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, предполагается создание целого комплекса зданий общей площадью пять тысяч квадратных метров. Здесь также появятся ресторан, гостевые дома, оздоровительный терма-центр и административные здания.

Инвестиции в проект, который позволит создать 15 рабочих мест, составят 70 миллионов рублей. Старт строительства запланирован на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.