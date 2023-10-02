В подмосковных Мытищах по госпрограмме построен детский сад

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о вводе в строй детского сада на 250 мест в микрорайоне 25А городского округа Мытищи. Застройщик – администрация округа.

Детский сад построен по областной госпрограмме за счет бюджета. Здание площадью 3,6 тысяч квадратных метров возвели менее чем за год. Здесь разместятся 12 групп. Предусмотрен медицинский блок, где будут работать логопед и психолог. Есть пищеблок, просторные залы для занятий физкультурой, музыкой.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов стало известно, что в Подмосковье после капитального ремонта открыто семнадцать садиков, а еще двенадцать откроются до конца года.