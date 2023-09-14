В подмосковных Мытищах в 2023 году достроят жилой корпус в «Датском квартале»

Завершающий пятый жилой корпус «Датского квартала» в Мытищах достроят в этом году. Ситуацию держит на контроле Главгосстройнадзор Московской области.

В настоящее время застройщик ООО «СЗ «КиноДевелопмент» ведет монтаж внутренних инженерных систем и оборудования. По проекту строящийся жилой дом имеет 20 секций на 1429 квартир со встроенной поликлиникой и подземной автомобильной парковкой на 407 машиномест. Общая площадь корпуса почти 18 тысяч квадратных метров.

Всего в «Датском квартале» пять корпусов, четыре из них введены в эксплуатацию в 2021 году. Жилой комплекс находится в километре от МКАД, до метро «Медведково» можно доехать за десять минут.

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