В Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья достроен проблемный дом

Благодаря работе подмосковного Министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, 208 дольщиков могут оформить право собственности на свои квартиры. Строительство, напомним, началось в 2012 году, однако через шесть лет у застройщика ООО «Стройинвест» начались финансовые сложности, и работы свернулись. Передача в 2021 году объекта Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области спасло ситуацию. Дом достроен и введен в эксплуатацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что до конца 2023 года осталось обеспечить права 3,4 тысячи обманутых дольщиков.