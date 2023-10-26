В Сергиевом Посаде обновили покрытие на 36 дорогах

В Сергиевом Посаде в рамках текущего ремонтного сезона обновили покрытие на 36 дорогах, общая протяженность которых превышает 54 километра. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В рамках нацпроекта в городском округе отремонтировали семь региональных дорог протяженностью более 38 километров. Также привели в порядок 29 муниципальных дорог.

Отмечается, что по запросам жителей на «Доброделе» в муниципалитете отремонтировали покрытие на участках от трассы А-108 в районе деревни Пальчино до села Васильевское и от выезда из села Васильевское до поселка Мостовик.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о ходе реализации в Подмосковье проектов в транспортной сфере.