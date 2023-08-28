В Жуковском благоустроили бульвар Маяковского

В Жуковском завершились работы по благоустройству бульвара Маяковского. Их провели на участке от улицы Горького до улицы Пушкина, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

На территории площадью более трех с половиной гектаров были созданы комфортные проезды и тротуары, установлены малые архитектурные формы. Здесь обустроили места для отдыха с лавочками и урнами.

Также на участке провели озеленение, оборудовали освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется в этом году.