Временное круговое движение организовали на перекрестке в Щелково

Временное круговое движение организовали на одном из центральных перекрестков в Щелково – на пересечении улиц Фрунзе и Браварской. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение модернизировали в качестве эксперимента. На участке установили дорожные знаки, нанесли временную разметку. Решение о переходе на постоянную схему будет принято после мониторинга движения.

Ранее в муниципалитете ввели два круговых движения. Переход на такую схему позволяет на треть снизить количество аварий, повысить пропускную способность улиц, сократить время проезда перекрестка.

Накануне состоялся запуск МЦД-3. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность этого события для всего региона.