Адвокат Астахов перечислил способы получить девушке военную специальность в России

По словам адвоката Павла Астахова, в России существуют военные училища, куда может поступить девушка сразу после окончания школы для того, чтобы сделать карьеру по военной специальности инженерного, медицинского и других профилей. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что также получить военную специальность можно и в гражданском вузе, где имеются военные учебные центры, в которых параллельно основному высшему образованию можно также учиться и получать специальность военного.

По мнению юриста, в Вооруженных силах РФ численность женщин определяется спецорганами военного управления исходя из потребностей Минобороны России. Так, существуют лимиты на число абитуриентов, ежегодно определяется число мест и т.д.

Ранее сообщалось, что в Москве абитуриент лишился бесплатного обучения в связи с ошибкой при зачислении.