В столице абитуриент лишился обучения бесплатно в связи с ошибкой при зачислении

Абитуриенту, зачисленному в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, на следующий день заявили об ошибке и прислали уведомление об отчислении. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что теперь уже он не может подать документы в прочие вузы для обучения на бесплатной основе.

Добавляется, что парень подавал заявление на специальность «информационная безопасность». Через 12 дней ему ответили, что его кандидатура рассматривается на одно из двух бюджетных мест. В конце прошедшего месяца он оказался зачислен в вуз, тем не менее уже на следующие сутки ему сообщили об ошибке. Обращение к куратору ситуацию не изменили, абитуриенту сказали, что ошибку признают, однако ничем помочь не могут.

Отмечается, что в итоге парню придется поступать лишь на платное обучение. В МИФИ ошибку объясняют тем, что якобы возникла проблема из-за несоответствия числа мест, которые были выделены Минобрнауки России. В вузе были вынуждены скорректировать результаты приема, поскольку абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.

Ранее сообщалось, что большинство подмосковных абитуриентов подали заявления в вузы онлайн.