Адвокат Краснов: родители не обязаны сдавать деньги на школьные нужды

Денежные сборы на нужды школы и класса являются популярной практикой в отечественных образовательных учреждениях. Этим занимаются родительские комитеты, а руководство школы по закону не может требовать деньги с родителей. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, родители не обязаны принимать участие в денежных сборах на нужды школы. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при наличии возможностей родители могут заняться обустройством классов и финансированием дополнительных активностей для учащихся, тем не менее принудить их к этому никто не может.

По мнению юриста, школьными сборами занимаются родительские комитеты, и они же впоследствии контролируют, на какие нужды тратится собранная сумма. Утверждать потребности, на которые необходимы деньги, родители могут совместно с администрацией школы, но в конечном итоге вся процедура носит добровольный характер. Таким образом, никаких последствий для родителей, отказывающихся делать взносы, и их детей, быть не может.

Он подчеркнул, что вопрос контроля за расходуемыми средствами является вопросом самих родителей, делающих взносы. Однако чаще всего такие процедуры довольно прозрачны и понятны всем участникам.

Ранее в Ассоциации родительских комитетов и сообществ РФ заявили о поддержке родителями запрета на телефоны в школах.