В Ассоциации родительских комитетов и сообществ РФ заявили о поддержке родителями запрета на телефоны в школах
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По словам главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольги Летковой, в стране родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах. Об этом сообщили «Известия».
Она отметила, что вопрос запрета на применение детьми телефонов в учебных заведениях поднимался давно, поскольку это мешает школьнику сосредоточиться и отвлекает от учебного процесса.
По мнению эксперта, впоследствии за использование телефона ребенок может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, устанавливаемой школьной администрацией.
Она подчеркнула, что наказанием за нарушение данного запрета после вступления его в силу с 1 сентября могут быть замечание, выговор или отчисление.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае родители возмущены запретом телефонов в школах.