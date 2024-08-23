В Ассоциации родительских комитетов и сообществ РФ заявили о поддержке родителями запрета на телефоны в школах

По словам главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольги Летковой, в стране родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах. Об этом сообщили «Известия».

Она отметила, что вопрос запрета на применение детьми телефонов в учебных заведениях поднимался давно, поскольку это мешает школьнику сосредоточиться и отвлекает от учебного процесса.

По мнению эксперта, впоследствии за использование телефона ребенок может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, устанавливаемой школьной администрацией.

Она подчеркнула, что наказанием за нарушение данного запрета после вступления его в силу с 1 сентября могут быть замечание, выговор или отчисление.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае родители возмущены запретом телефонов в школах.