Адвокат Лебедева пояснила, почему любые школьные сборы денег должны быть подкреплены договором

В большинстве российских средних школ регулярно осуществляются сборы средств на разные нужды. Чаще всего они происходят во время родительских собраний или по результатам совещаний родительских комитетов. По словам адвоката Екатерины Лебедевой, при этом подавляющее большинство сборов на школьные нужды является незаконным. Об этом сообщил Life.ru.

Она подчеркнула, что родители школьников имеют полное право не платить деньги на законных основаниях. Прежде всего следует обратиться к руководству учебного заведения и потребовать дать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются денежные средства. В случае игнорирования запроса нужно подать жалобу в территориальный орган Министерства просвещения РФ.

По мнению юриста, также жалобу можно подать в ОБЭП или в прокуратуру, которые обязаны провести проверку деятельности учебного заведения по факту обращения граждан. Так, за «поборы» может грозить даже уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Она добавила, что любые взносы и сборы должны быть подкреплены договором об оказании платных образовательных услуг.

Ранее адвокат Дмитрий Краснов также подтвердил, что родители не обязаны сдавать деньги на школьные нужды.