«АртПром» создает глобальную платформу для междисциплинарных команд

В рамках фестиваля «От винта!» набирает обороты проект «АртПром», который уже готовится к крупному международному форуму в марте 2026 года. Но что это дает молодым умам уже сейчас? Как рассказала руководитель международного студенческого направления Иванна Перепечко, «АртПром» создает уникальную глобальную платформу, которая ломает все барьеры — и географические, и дисциплинарные. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, суть проекта в том, чтобы объединить студентов со всего мира, работая прямо на промышленных площадках и в университетах. Здесь физики и лирики, технари и творцы перестают существовать в своих отдельных мирах и начинают работать в одной команде. Их задача — создать своеобразную «визитную карточку» своей страны или региона, но не в привычном туристическом формате, а через призму промышленных инноваций, науки и технологий. Они рассказывают истории о местных инженерах, конструкторах и ученых, но делают это языком искусства, дизайна и современных медиа.

Эксперт добавила, что студенты получают бесценный опыт междисциплинарной коллаборации и международного нетворкинга. При этом, как подчеркивает Перепечко, для участия не нужен готовый стартап или бизнес-идея — платформа сама помогает сформировать команду и выстроить рабочий процесс, давая возможность попробовать себя в роли руководителя такого необычного коллектива.

По ее мнению, «АртПром» превращается в инкубатор для нового поколения профессионалов, которые с самого начала своей карьеры мыслят глобально, работают на стыке отраслей и умеют говорить о сложных технологиях ярко и убедительно. Это инвестиция в будущее, где промышленность и искусство перестают быть антагонистами, а становятся союзниками в создании понятного и привлекательного образа технологического прогресса.

Ранее сообщалось, что «АртПром» рассказывает регионам о достижениях отечественной промышленности.