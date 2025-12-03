Проект «АртПром» подвел итоги 2025 года

В рамках юбилейного цикла фестиваля «От винта!» команда проекта «АртПром» подвела итоги своей работы за 2025 год. Эта уникальная коллаборация соединяет промышленный сектор с миром искусства, дизайна и медиа, чтобы говорить о технологиях и научных достижениях на понятном и ярком визуальном языке. Как объясняет руководитель направления в Смоленске Ольга Ефремова, суть «АртПрома» — это прежде всего создание среды для роста молодых специалистов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, проект рисует образ инженерной профессии будущего, используя креативные инструменты: от анимации до дизайнерских проектов. Это не просто популяризация, а формирование устойчивого интереса к техническим специальностям через творческую подачу и вовлечение.

Эксперт добавила, что на стыке искусства и промышленности рождаются новые предпринимательские инициативы, которые начинают приносить реальный доход своим создателям. Возникают оригинальные бизнес-процессы и даже небольшие производства, открывающие дополнительные возможности для представителей креативных индустрий и технологов.

