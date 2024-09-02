Автоэксперт Немиров пояснил вероятность повышения стоимости обучения в автошколе

Обучение в автошколах этой осенью может подорожать на 30-50%. Автоэксперт Сергей Немиров рассказал, насколько реальны прогнозы и с чем будет связан такой скачок в стоимости. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, причины подорожания связаны с увеличением цены бензина и обслуживания авто, дефицитом инструкторов, а также взлетевшей стоимостью аренды помещений. А также свою роль играют рост спроса в осенний сезон на обучение в автошколах и сложность сдачи экзамена по вождению из-за записи видеофиксатора.

Эксперт отметил, что в столице более сотни автошкол и в каждой из них имеется своя финансовая ситуация. Тем не менее между ними довольно серьезная конкуренция, из-за чего резкое повышение стоимости обучения маловероятно.

По его мнению, для того, чтобы выбрать хорошую автошколу, необходимо понимать, имеется ли у школы заключение ГИБДД и лицензия Министерства образования РФ. В противном случае автошкола не сможет осуществлять обучение, и в результате могут не допустить до экзамена в ГИБДД.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин назвал причины удорожания обучения в российских автошколах в два с половиной раза.