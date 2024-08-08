Автоэксперт Сажин назвал причины удорожания обучения в российских автошколах два с половиной раза

С начала этого месяца в северной столице резко подорожало обучение в автошколах: минимальная стоимость курса для получения прав категории «В» увеличилась до 60 тыс. рублей, то есть в два с половиной раза. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, с какой целью это сделано и что за этим последует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, все в итоге приведет к тому, что процент статистики среди начинающих учеников резко пойдет вниз по аварийности, а процент сдачи экзаменов у начинающих водителей резко возрастет.

Эксперт напомнил, что руководство ГИБДД собиралось с директорами школ, чтобы вразумить их к поднятию стоимости услуг. Однако много слухов и отзывов в Сети, что без денег в ГИБДД экзамены сегодня не сдать. Так, десять лет назад уже обучение в автошколе составляло 35 тыс. рублей вместо официальной – 22 тыс. рублей.

По его мнению, такая мера повышения цены не приведет к желаемому успеху и если не контролировать качество и объем предоставляемой образовательной услуги, то ничего не поменяется. Таким образом, необходимо также и сокращать число автошкол, и контролировать объем и качество оказания образовательных услуг.

Ранее сообщалось, что в нашей стране с 1 апреля вступили в силу новые правила выдачи водительских прав.