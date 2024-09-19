Блогер Васильев пояснил, почему квоты для детей мигрантов в школах породят проблемы

Он добавил, что людей от этого меньше не становится, потому как если введен запрет в одной школе, то они станут искать другую. Поэтому в данном случае если правильнее вглубь проблем копать, то нужно определенные механизмы задействовать и определенные меры принимать.

По мнению эксперта, в одном случае при запрете ребенку идти в школу мигранты не перевезут свою семью, а в другом – их дети станут шататься по улицам, и это может привести к росту преступности.

Ранее публицист Армен Гаспарян предложил наказывать прикрывающих мигрантов россиян.