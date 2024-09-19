Блогер Васильев пояснил, почему квоты для детей мигрантов в школах породят проблемы
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По словам блогера Стаса Васильева, отечественным школам рекомендовано ограничить количество детей мигрантов, плохо владеющих русским языком, поскольку это порождает огромное число проблем. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что людей от этого меньше не становится, потому как если введен запрет в одной школе, то они станут искать другую. Поэтому в данном случае если правильнее вглубь проблем копать, то нужно определенные механизмы задействовать и определенные меры принимать.
По мнению эксперта, в одном случае при запрете ребенку идти в школу мигранты не перевезут свою семью, а в другом – их дети станут шататься по улицам, и это может привести к росту преступности.
Ранее публицист Армен Гаспарян предложил наказывать прикрывающих мигрантов россиян.