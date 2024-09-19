Публицист Гаспарян предложил наказывать прикрывающих мигрантов россиян

По словам писателя Армена Гаспаряна, стоит начать сажать «говорунов» по экстремистской статье и привлекать к ответственности тех, кто говорит, что граждане РФ не хотят работать в отдельных сферах, поэтому туда берут иностранцев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что если убрать всех мигрантов, то рынок такси, стройка и прочее встанут, потому что граждане РФ туда не пойдут.

По мнению эксперта, при подобных рассуждениях коренное население России таким образом выставляется ленивым и нетрудолюбивым. И в этом присутствует некоторое разжигание розни.

Ранее сообщалось, что мигрантам запретят работать в алкогольных магазинах Подмосковья.