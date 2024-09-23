Блогер Васильев считает, что для престижности профессии учителя им необходимы очень большие зарплаты

По словам блогера Стаса Васильева, заработная плата учителя должна быть огромной с целью сделать данную профессию наиболее престижной в стране. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что если человек будет небезучастным, то и травли в школе станет меньше.

По мнению эксперта, повышение зарплат уже все изменит. Небезучастный человек, конечно, полностью не устранит от людей, которые будут совершать неадекватные антисоциальные поступки, однако это сократит их число.

Ранее сообщалось, что в Крыму компенсацию за жилье и услуги ЖКХ получают 14 тыс. педагогов в сельской местности.