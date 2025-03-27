Блогер Васильев считает необходимым замену кинопроекторов в школах на кинозалы

Блогер Стас Васильев призвал заменить «убогие проекторы» в школах на современные кинозалы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Таким образом он отреагировал на предложение Минпросвещения России демонстрировать школьникам рекомендованные российские фильмы после уроков.

По мнению эксперта, важно не только то, что показывают, а также и как показывают. Качественные изображение и звук дают возможность добиться максимальной степени погружения школьников во время просмотра, а кинопоказы кинопроекторах из 90-х лишь вызывают отторжение.

Ранее народный артист РФ Олег Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу.