Более 34 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике в Подмосковье

Свыше тридцати четырех тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике в Подмосковье, сообщили в Министерстве образования Московской области. Экзамен проходил в пятницу.

Ребята могли выбрать уровень экзамена — базовый для получения аттестата или профильный для поступления в вуз.

Экзамен по базовой математике выбрали семнадцать с половиной тысяч выпускников, по профильной — более шестнадцати с половиной тысяч ребят.

В ходе первого экзамена нужно было выполнить 21 задание за три часа, в ходе второго — 19 заданий за четыре часа.

ЕГЭ провели в 281 пункте. Также были организованы 22 пункта на дому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты экзамена по базовой математике объявят не позднее 14 июня, а по профильной — не позднее 17 июня.