Более 40 нижегородских школьников получат именные стипендии за научные достижения

В новом учебном году талантливые учащиеся Нижегородской области будут получать ежемесячные стипендии в размере двух тысяч рублей. По решению регионального Министерства образования, 22 ученика удостоены стипендии Нижегородской области, а еще 20 — именной стипендии академика Юлия Харитона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Конкурсный отбор собрал более 130 заявок со всего региона. Наибольшую активность проявили школьники из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Чкаловска и других городов области. Как пояснил министр образования Михаил Пучков, ключевыми критериями стали победы во Всероссийской олимпиаде школьников и международных интеллектуальных соревнованиях. Для стипендии имени Харитона требовались особые достижения в физико-математических науках.

Стипендии будут выплачиваться в течение учебного года — с сентября 2025 по август 2026 года для региональной стипендии и до июня 2026 года для именной. Как подчеркивают в министерстве, это не просто материальная поддержка, но и важное признание заслуг молодых исследователей.

