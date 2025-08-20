Более сотни тысяч заявлений подано в крымские колледжи и вузы

Высшее и среднее профессиональное образование в Крыму демонстрируют устойчивый спрос среди абитуриентов. По данным на середину августа, на полуострове наблюдается значительный интерес к поступлению в учебные заведения, что подчеркивает растущую привлекательность региона как образовательного центра. Об этом сообщает «Крым 24».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в вузы Крыма подано более 39 тыс. заявлений. При этом среднее профессиональное образование остается не менее востребованным: колледжи полуострова получили свыше 70 тыс. заявлений. Эти цифры свидетельствуют о активном выборе крымской молодежи в пользу местных учебных заведений.

По его словам, такой ажиотаж создает высокую конкуренцию среди абитуриентов, особенно на популярные специальности. Это в свою очередь может способствовать повышению общего уровня подготовки студентов и дальнейшему развитию материально-технической базы учебных заведений для удовлетворения растущего спроса.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе почти 200 семей воспользовались упрощенной процедурой направления маткапитала на обучение детей.