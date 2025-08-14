В Московском регионе почти 200 семей воспользовались упрощенной процедурой направления маткапитала на обучение детей

Отделение Соцфонда по Москве и Московской области упростило порядок использования средств материнского капитала на оплату обучения детей в высших учебных заведениях, теперь подать заявление можно в вузе при заключении договора об оказании платных услуг – возможностью воспользовались уже 168 семей Московского региона. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Проект запустили в пилотном режиме в апреле 22025 года, в нем участвуют 11 вузов, в том числе Государственный университет управления, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Государственный университет просвещения и другие. В вузах, которые еще не стали участниками пилота, процедура направления документов на эти цели остается прежней – нужно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Москве и области или МФЦ.

В сообщении уточнили, что обучение детей за счет маткапитала остается самым востребованным у жителей Московского региона, в этом году на эти цели подали более 61,8 тыс. заявлений. Задать вопросы по этой теме можно в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.