Более тысячи учеников пошли в новую школу в Ленинском городском округе Подмосковья

В День знаний 1100 ребят пошли в новую школу в жилом комплексе «Пригород Лесное» (Ленинский городской округ).

Как отмечает региональное Министерство жилищной политики, важный социальный объект построила Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории. В здании расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, две мастерские, два спортивных зала, библиотека, столовая и многое другое, что необходимо для полноценной учебы.

ЖК «Пригород Лесное» — это масштабный проект, который возводят в Ленинском городском округе. На сегодня в здесь уже построены и работают четыре детских сада для 1440 малышей и две школы на 2200 мест.

Ранее сообщалось, что в День знаний учащихся начальных подмосковных школ угостили мороженым.