В День знаний учащихся начальных классов подмосковных школ угостили мороженым

В Московской области во всех школах учеников начальных классов по инициативе губернатора угостили мороженым.

Акция проходит в области уже третий год подряд. В этом году мороженое получили около полумиллиона учащихся.

«Количество школьников в Подмосковье ежегодно растет, в этом году мы побили рекорд по числу первоклассников – более 120 тысяч человек сегодня пошли в школу в первый раз. Мороженое на 1 сентября сделало для малышей праздник не только радостным, но и вкусным», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что космонавт Елена Кондакова приняла участие в открытии новой школы в Подмосковье.