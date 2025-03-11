Более восьми миллионов рублей на организацию видеотрансляции ЕГЭ выделено в Рязанской области

На организацию видеотрансляции ЕГЭ в Рязанской области выделено более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, где заказчиком указано региональное Министерство образования, а заявки на участие в торгах принимаются до 11 марта. В рамках заключенного контракта исполнителю необходимо будет выполнить демонтаж или монтаж, а также перенос IP-камер, принадлежащих заказчику. Оборудование, которое будет установлено на объектах, должно быть в исправном состоянии.

Отмечается, что услуги по организации видеонаблюдения должны быть оказаны до 31 октября. Трансляции должны быть организованы в 45 образовательных учреждениях.

Добавляется, что, помимо этого, исполнителю нужно организовать сервисную поддержку видеотрансляции в режиме горячей линии.

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