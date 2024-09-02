Четырнадцать инвестиционных школ открыли в Подмосковье в День знаний

Образовательные учреждения построили за счет внебюджетных источников финансирования. Их возвели вместе с жилыми кварталами.

Так, в День знаний была открыта школа более чем на 1,7 тысячи мест в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах, застройщик — ГК «Инград». В здании есть четыре спортивных зала, библиотека, хореографическая студия, столовая, а на прилегающей территории — футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая дорожка.

В жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в Люберцах открыли школу на 1,5 тысячи мест. Девелопером проекта является ГК ФСК. Здание разделено на два блока — для начальной, а также для средней и старшей школы.

Кроме того, к новому учебному году открылась школа более чем на 1,3 тысячи мест в Красногорске. Застройщик — ГК «Отрада». В здании образовательного учреждения расположены спортивные секции и кружки, посещать которые смогут учащиеся других школ.

Всего в День знаний в Подмосковье открыли тридцать инвестиционных образовательных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал лучшие школы региона.