Дефицит кадров в детских садах Нижнего Новгорода пошел на спад

В Нижнем Новгороде наметился заметный прогресс в решении застарелой проблемы нехватки персонала в детских садах. Как сообщили в городском департаменте образования, за последний год количество открытых вакансий воспитателей сократилось более чем на треть — с 532 до 338. Еще ощутимее ситуация улучшилась с младшим персоналом: число свободных ставок нянечек и помощников воспитателей уменьшилось со 723 до 572. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Секрет такого рывка кроется не только в активном поиске кадров, но и в изменении подхода к работе с уже имеющимися сотрудниками. Выяснилось, что дефицит в садах сегодня закрывают преимущественно внутренними ресурсами: нагрузку перераспределяют между действующими воспитателями, а педагоги проходят переподготовку, чтобы расширить квалификацию. Подключили и студентов — будущих специалистов, которых привлекают к работе еще на этапе учебы через колледжи и вузы. Не обошлось и без помощи кадровых агентств, которые активно ищут персонал для дошкольных учреждений.

Параллельно с сокращением вакансий выросла и зарплата. По итогам 2025 года средний доход воспитателя в Нижнем Новгороде достиг более 65 тыс. рублей, прибавив за год около четырех тысяч. Младшие воспитатели тоже не остались в стороне — их зарплата поднялась до 41.6 тыс. рублей. Получается, что сады не просто латают кадровые дыры, а делают это на фоне повышения доходов сотрудников, что в перспективе должно сделать профессию привлекательнее и окончательно переломить кадровый голод.

