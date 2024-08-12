День знаний в России рекомендуют провести 2 сентября

Министерство просвещения РФ советует провести все торжественные мероприятия в школах, посвященные Дню знаний и началу учебного процесса, в этом году 2 сентября, потому что первое выпадает на воскресенье. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба ведомства в беседе со СМИ.

Сотрудники министерства отметили, что в этот день традиционно пройдут церемонии поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна, а также специальные «Разговоры о важном».

Минпросвещения также рекомендует в этот день отметить заслуги педагогов, особенно народных и заслуженных учителей России.

Ранее сообщалось о том, что в школьные библиотеки Коломны и Озер привезли новые учебные пособия для школьников — новые единые учебники истории для десятых и одиннадцатых классов. Десять тысяч из них предназначены для детей с ОВЗ.