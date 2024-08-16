Депутат Колунов предложил ввести в школах спортивную форму в цветах флага РФ

Спортивная форма школьников должна быть унифицирована и быть в цветах российского флага. Так считает депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов. О его инициативе рассказало РИА Новости.

По мнению парламентария, форму для занятий физкультурой в школах необходимо унифицировать. В данный момент некоторые ученики ходят в очень дорогой форме, пытаясь выделиться из общей среды. Именно поэтому все дети должны ходить на занятия в однотипной одежде.

«Разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов — белого, синего, красного. Это цвета нашего флага», — указал он.

Футболки либо майки должны содержать на себе российский герб. Все это уравняет школьников и придаст их внешнему виду патриотические черты. Колунов собрался в ближайшее время отправить предложение о таком шаге как министру спорта Михаилу Дегтяреву, так и главе Министерства просвещения РФ Сергею Кравцову.

Ранее Госдума внесла предложение о выплате денег родителям школьников перед началом нового учебного года. Подобная мера поможет людям собрать детей в школу, купив им все необходимое.