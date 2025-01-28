Депутат Милонов не поддержал идею увеличения возрастного ценза «Бедной Лизы» Карамзина
В Госдуме заявили, что восприятие истории зависит от подачи учителя
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В нижней палате парламента не поддержали инициативу общественников пересмотреть и повысить возрастной ценз произведения Николая Карамзина «Бедная Лиза». По словам зампреда Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, восприятие истории зависит от подачи учителя, который даже наиболее безобидное произведение может преподнести как «ужасающее». Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что следует оставить в покое классика литературы и переключить внимание на других авторов. Так, ему не совсем понятно, зачем в школьной программе присутствуют произведения ряда современных писателей.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что новый учебник истории критикуют только противники действующей власти.