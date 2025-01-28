Депутат Милонов не поддержал идею увеличения возрастного ценза «Бедной Лизы» Карамзина

В нижней палате парламента не поддержали инициативу общественников пересмотреть и повысить возрастной ценз произведения Николая Карамзина «Бедная Лиза». По словам зампреда Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, восприятие истории зависит от подачи учителя, который даже наиболее безобидное произведение может преподнести как «ужасающее». Об этом сообщает Life.ru.