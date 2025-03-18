Депутат Миронов дал оценку инициативе введения системы распределения выпускников вузов

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, введение распределения выпускников вузов будет правильным решением. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что при этом перед запуском системы в нашей стране необходимо внедрить полностью бесплатное вузовское образование, а также установить достойные зарплаты для выпускников и квалифицированных специалистов.

По мнению парламентария, запуск указанной системы связан с тем, что распределять можно только тех, кто учится бесплатно. В противном случае этот превратится в принудиловку, что абсолютно недопустимо.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Зубец заявил, что сегодня есть целевой набор выпускников вузов.