Искусственный интеллект следит за качеством школьного питания в Подмосковье

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

С начала учебного года число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%. Все это благодаря тому, что искусственный интеллект области усилил контроль за качеством школьных завтраков, полдников и обедов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что нейросеть еженедельно анализирует порядка пятнадцати тысяч фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Так, сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, и если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам Министерства образования Подмосковья.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев озвучил инициативы, которые важно принять для цифровой трансформации России.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области