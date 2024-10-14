Депутат Толмачев определил значение закрытия единственного европейского филиала МГУ

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Александра Толмачева, ликвидация филиалов отечественных вузов на Западе является частью распада отношений с Россией и симптомом его деградации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что полярность мира меняется, поэтому подобные инциденты открывают перед нами новые горизонты.

По мнению парламентария, вместо каждого перестающего функционировать филиала на западном направлении можно открывать два на восточном, что сыграет положительную роль не только России, но и глобальным Востоку и Югу.

Он добавил, что на сегодняшний день среди студентов российских вузов — тысячи граждан азиатских и африканских стран, что свидетельствует о ценности российской системы образования.

Ранее сообщалось, что единственный филиал МГУ на территории Европы закрыли в словенском Копере.