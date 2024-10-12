Единственный филиал МГУ на территории Европы закрыли в словенском Копере

Единственный филиал МГУ на территории европейских стран закрыт в Словении. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам ректора университета Виктора Садовничего, образовательное учреждение в городе Копере было ликвидировано по инициативе зарубежных партнеров.

Он подчеркнул, что Министерство образования и науки РФ, как и сам университет, не имеет никакого отношения к закрытию филиала в Европе.

По мнению ректора, руководство МГУ полностью выступает за любые возможности для расширения международных контактов и сотрудничества между университетами.

Ранее сообщалось, что в МГУ студенты перешли на дистанционную форму из-за случаев кори.