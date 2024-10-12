Единственный филиал МГУ на территории Европы закрыли в словенском Копере
Фото: [Медиасток.рф]
Единственный филиал МГУ на территории европейских стран закрыт в Словении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ректора университета Виктора Садовничего, образовательное учреждение в городе Копере было ликвидировано по инициативе зарубежных партнеров.
Он подчеркнул, что Министерство образования и науки РФ, как и сам университет, не имеет никакого отношения к закрытию филиала в Европе.
По мнению ректора, руководство МГУ полностью выступает за любые возможности для расширения международных контактов и сотрудничества между университетами.
Ранее сообщалось, что в МГУ студенты перешли на дистанционную форму из-за случаев кори.